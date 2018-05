Stad niet wild van gps-trackingsystemen in testfase 16 mei 2018

De stad en de politie testen verschillende systemen uit van gps-tracking in fietsen, maar enthousiast zijn ze niet. "De drie systemen hebben voor- en nadelen", zegt burgemeester Daniël Termont (sp.a). "De gps in de stuurstang leek veelbelovend, wegens onzichtbaar en goedkoop. Toch hebben we die geschrapt omdat het systeem alleen past in bepaalde types mountainbikes, de plaatsing te moeilijk is en de app ingewikkeld. We testen nu een gps in het achterlicht, waarbij een relatief moeilijke app hoort en de nauwkeurigheid van de gps variabel lijkt. Dan is er nog een 'slim slot', waarbij de app makkelijk is en de gps ook nauwkeurig. Het systeem is wel zwaar. Het testpanel zal regelmatig bevraagd worden. Na 6 maanden evalueren we. Begin volgend jaar zullen we, afhankelijk van de resultaten, één systeem promoten, en misschien zelfs premies geven voor de aankoop ervan." De gps-trackers moeten het aantal fietsdiefstallen in Gent mee omlaag helpen. (VDS)