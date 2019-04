Stad moet per jaar 573 euro aan Infrabel om fietstunnel te gebruiken

Erik De Troyer

12 april 2019

17u53 0

De stad Gent moet aan de nationale spoorwegmaatschappij elk jaar 573 euro betalen om de fietstunnel door de spoorwegberm aan de Leo Tertzweillaan te mogen gebruiken. Dat is een belangrijke fiets- en wandelroute tussen Ledeberg en Gentbrugge. Er is al lange tijd een overeenkomst met Infrabel, de firma die de spoorweginfrastructuur beheert. Binnenkort wordt die overeenkomst vernieuwd en dan gaat het bedrag omhoog van 500 naar 573 euro. Een bizarre financiële regeling toch zeker als men weet dat Infrabel een mastodont is met een omzet van bijna een miljard euro per jaar en zelfs 22 miljard aan eigen middelen. Het is ook de enige spoorwegtunnel in Gent waarvoor zo’n regeling werd bedacht. Een beetje Kafka toch...