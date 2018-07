Stad lanceert fietscampagne 25 juli 2018

Gent mag zich een jaar langer dé Fietsstand van Vlaanderen noemen, na een klinkende overwinning op het Vlaams Fietscongres in juni.





Om haar fietsers te bedanken en de titel kracht bij te zetten, lanceert de stad in augustus een eerste affichecampagne. Het is de voorbode van een reeks acties die de fietsende Gentenaar nog tot september in de verf zullen zetten. Met slogans als 'Ik fiets al van toen ik klein was', 'Ik fiets om tijd te winnen' en 'Ik fiets op mijn gemak' wil de Stad Gent vooral uitdragen dat fietsen in Gent een evidentie is.





Bedanking aan Gentenaar

Daarnaast is de affichecampagne ook bedoeld als bedanking aan de Gentenaar zelf, die de voorbije jaren steeds meer en steeds vaker is beginnen fietsen.





Eind augustus en begin september volgen nog een hele reeks acties die het fietsen in Gent verder zullen promoten.





Zo komen er specifieke acties aan de scholen om er de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast volgt tijdens de Week van de Mobiliteit opnieuw een bewustmakingscampagne rond fietsen. (VDS)