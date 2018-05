Stad lag er nog nooit zo proper bij NETHEIDSSCORE STIJGT VAN 84% IN 2014 NAAR 89% IN 2017 ERIK DE TROYER

16 mei 2018

02u52 0 Gent Gent is er in 2017 weer iets properder op geworden. Ivago hield de netheidsscore bij van 65 straten en daaruit blijkt dat de stad 89,12% scoort op de netheidsbarometer tegenover 87,94% een jaar eerder. "Maar dat wil niet zeggen dat alles fantastisch gaat", geeft schepen van Milieu Tine Heyse (Groen) grif toe.

Gent houdt meer dan andere steden nauwkeurig bij hoe het met de netheid van de stad gesteld is. IVAGO ontwikkelde daarvoor een methode waarbij voor 65 straten cijfers worden bijgehouden over zwerfvuil, sluikstorten, overvolle afvalkorven en foutief aangeboden afval. Ook verkrotting, graffiti, wildplakken en verstopte rioolkolken worden meegenomen in dat cijfer. Gent komt van ver in die cijfers. In 2014 scoorde Gent maar 84,96% op de netheidsbarometer. Sindsdien gaat het elk jaar een beetje beter en dit jaar werd voor het eerst het doel van 88% gehaald.





Sluikstort-app

In 2017 kregen de stadsdiensten een recordaantal meldingen van sluikstorten binnen. Dat zijn er 19.973. "Dat valt te verklaren door de lancering van de sluikstort-app die een groot succes is. Door die app kan men anoniem makkelijker een sluikstort melden. Het aantal ton opgehaald sluikstort is wel gezakt van 538 naar 522 ton", aldus schepen Heyse.





Nog een opvallend feit is dat meer mensen de afvalkorven vinden. In 2016 werd op die manier 849 ton opgehaald. In 2017 was dat al 1.028 ton.





Cameracontroles

De stad zet al jaren in op cameraobservaties tegen sluikstorters maar zonder veel succes. In 2017 werden 69 sluikstorters betrapt tijdens 37 cameraobservaties. Dat leidde echter slechts tot 9 geïdentificeerde daders. "Cameracontroles zijn zeer arbeidsintensief. Men moet uren naar beelden staren in de hoop een dader te betrappen en dan moet men die nog kunnen identificeren. Cameratoezicht is geen heiligmakend middel maar we blijven het wel doen. De beste manier om sluikstorters te vinden is de ouderwetse", zegt Heyse. "Dat betekent dat sluikstorten worden doorzocht om aanwijzingen te vinden naar de dader. Op die manier werden 191 pv's of gas-boetes opgesteld."





Probleemwijken

"We zijn blij dat we ons netheidsdoel hebben bereikt maar beseffen ook dat er nog heel wat werk op de plank ligt", zegt Heyse. "We willen de sluikstortapp aanpassen zodat we feedback kunnen geven wanneer een sluikstort opgeruimd is. Verder gaan we zorgen dat enkel Ivago nog verantwoordelijk is voor het schoonmaken van de stad. De dienst Bruggen en Wegen deed tot nu toe nog een stukje van het schoonmaken maar dat is eigenlijk hun taak niet", aldus Heyse. "Verder zullen we nog meer straten monitoren en zullen we extra aandacht hebben voor probleemwijken en -straten. De studentenbuurt is bijvoorbeeld een hele uitdaging als het op zwerfvuil aankomt. Ook straten als de Wondelgemstraat en de Dendermonsesteenweg om er maar twee te noemen liggen er niet altijd netjes bij."