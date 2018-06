Stad kondigt hitteplan af 28 juni 2018

In Gent is het hitteplan opnieuw afgekondigd. Spectaculaire maatregelen bevat dat niet. "We maken mensen er gewoon op attent dat ze meer water moeten drinken en geen kinderen en dieren in auto's mogen achterlaten", zegt schepen Rudy Coddens. "Ze moeten opletten met vuur. Ook vragen we om oudere buren te helpen, door bijvoorbeeld te zorgen dat hun huis fris blijft door rolluiken of gordijnen te sluiten. De senioren in de woonzorgcentra worden extra in de watten gelegd. Uiteraard krijgen ook zij extra water, en er wordt hen ook regelmatig een verkoelend voetbad en een ijsje aangeboden."





(VDS/Foto Barbieux)