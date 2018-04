Stad herleeft onder eerste lentezon 07 april 2018

02u45 0

We hebben er lang op gewacht, maar gisteren was het zo ver: de eerste zonnige dag die ook comfortabel terrasjesweer bood. In geen tijd palmden Gentenaars en bezoekers de traditionele plaatsen in om van de zon te genieten. Onder meer de Gras- en Korenlei, de Korenmarkt en de green aan de Stadshal zaten vol. De toeristenbootjes op de Leie voeren af en aan. En het wordt nog beter: ook voor dit weekend wordt mooi lenteweer voorspeld. Allen naar Gent, maar hou het netjes en drop je afval in de vuilnisbakken.