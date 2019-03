Stad helpt vzw Gentse Spruiten aan vaste uitvalsbasis in Brugse Poort: “Laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouders” Yannick De Spiegeleir

25 maart 2019

20u00 0 Gent Een gezellige plek waar ouders samen een koffie kunnen drinken terwijl hun peuters zich uitleven op de speelmat. Daar was vzw Gentse Spruiten al even naar op zoek. Dankzij een helpende hand van de stad heeft de oudervereniging nu een onderkomen gevonden in de Kiekenstraat in de Brugse Poort. “In plaats van alleen thuis te zitten met de kinderen kunnen we hier gezellig bijpraten en tips uitwisselen”, zegt Jovita Goldschmidt.

Goldschmidt, zelf mama van Finn (6), lanceerde bijna vier jaar geleden een oproep via sociale media om af te spreken met andere jonge mama’s en papa’s. “In een mum van tijd kreeg ik reacties binnen en de maandelijkse bijeenkomst werd al snel een wekelijkse bijeenkomst. Intussen telt onze discussieforum van vzw Gentse Spruiten al 1.100 leden op Facebook.”

De afgelopen jaren verzamelden de ouders steevast in de Gentse horeca. “Maar daar voelden we ons niet altijd welkom”, vertelt Goldschmidt. “In de meeste gevallen staan uitbaters er wel voor open, maar we krijgen ook scheve blikken van andere klanten.” Daarom ging vzw Gentse Spruiten vorig jaar op zoek naar een vaste locatie. Die heeft ze nu gevonden, met dank aan het kabinet van Schepen Elke Decruynaere (Groen) dat op zoek ging naar een geschikte locatie. Die werd gevonden in een gebouw in de Kiekenstraat in de Brugse Poort dat momenteel gebruikt wordt door vzw Jong. De Gentse Spruiten krijgen er voormalig klaslokaal ter beschikking. Elke maandag en donderdag zijn ouders er welkom vanaf 10 tot 14.30 uur. “Ook op andere momenten in de week willen we activiteiten organiseren”, geeft Goldschmidt aan. “Het voordeel is ook dat we met deze locatie nog laagdrempeliger kunnen zijn. Iedereen mag iets meebrengen om te eten of te drinken. Vrije bijdragen van de ouders zijn welkom, maar al onze bijeenkomsten zijn gratis.”

Papa’s

Niet enkel mama’s, maar ook papa’s vinden de weg naar de bijeenkomsten. “Een Deense papa, wiens vrouw studeerde aan de Universiteit Gent, kwam drie maanden lang naar onze bijeenkomsten omdat hij anders alleen thuis zat met hun kindje.” Ook Jonathan en Sigrid vonden samen met hun dochtertje Zoé de weg naar de Gentse Spruiten. “We hebben het initiatief leren kennen via vrienden en genieten momenteel nog van ouderschapsverlof. Het is fijn om af en toe eens te kunnen bijpraten met andere ouders en tips uit te wisselen bijvoorbeeld over waar je inkopen doet voor je kind. En voor Zoé is het fijn dat ze nu al geregeld in contact komt met andere kinderen voor ze naar de crèche gaat. Bovendien komen we als we daar zin in hebben.”

Meertaligheid

Schepen Elke Decruynaere (Groen) verduidelijkt waarom de stad een helpende hand reikte aan de Gentse Spruiten. “Vanuit mijn bevoegdheid voor Opvoeding en Gezinsbeleid deel ik de ambitie van de Gentse Spruiten om van Gent een aangename stad te maken voor jonge gezinnen. Het creëren van ruimte op maat van kinderen en van ontmoetingsplekken voor jonge ouders is daarin een noodzakelijk aspect. Ook het laagdrempelig en meertalig aspect van de werking is zeer positief. Daarom namen we de vraag van Gentse Spruiten om een fysieke plek te helpen zoeken ter harte. We zijn heel blij dat we de locatie in de Brugse Poort gevonden hebben zodat ze van daaruit hun werking kunnen verdiepen”.

De buurtlocatie van Gentse Spruiten is terug te vinden in de Kiekenstraat 4b. Meer informatie op www.gentsespruiten.com.