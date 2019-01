Stad goed op weg naar klimaatneutraliteit Sabine Van Damme

25 januari 2019

15u47 0 Gent De stad heeft beloofd dat de CO2 uitstoot in Gent in 2020 20% lager moet liggen dan in 2007. Dat is een belangrijke stap in de richting van een klimaatneutrale stad. Volgens cijfers die nu worden vrijgegeven, zijn we op goede weg.

2.696 Gentenaars die gratis energie-advies vroegen bij de Energiecentrale. 804 Gentenaars die een verhoogde energiepremie kregen. 449 Gentenaars die een energielening aanvroegen. 2.551 Gentenaars die een energiepremie aanvroegen. 1.100 nieuwe installaties van zonnepanelen in Gent. 250 bedrijven die samen jaarlijks tot 4.800 ton CO2 besparen. 7.000 m2 groendak en bijna 800 geveltuinen erbij. Meer dan 600 ton voedseloverschotten herverdeeld. Het zijn minstens markante cijfers, die tonen dat de stad wel degelijk inspanningen levert richting klimaatneutraliteit. Maar het toont ook dat de Gentenaars wel degelijk begaan zijn met het milieu, en bereid zijn inspanningen te doen als hen dat niet te zwaar raakt in hun portemonnee.

Milieuschepen Tine Heyse is dan ook tevreden. “Uiteraard blijft de uitdaging groot. Maar we kunnen voor 2018 alvast mooie cijfers voorleggen. Ik ben ook verheugd dat bijna driekwart van de premies voor energie-investeringen mensen met een laag inkomen ten goede komt, én dat we gelukkig nu ook een stijging zien bij het aantal verhuurders dat een beroep doet op energieadvies. Energiezuiniger wonen komt zo niet alleen het klimaat ten goede, maar ook de portemonnee van veel Gentenaars.”

Het terugdringen van energiearmoede blijft een belangrijke uitdaging. In 2018 kwam de Energiecentrale langs bij 1.218 Gentenaars met een beperkt inkomen. Bij 170 van hen werd de renovatie begeleid en 804 Gentenaars kregen een verhoogde energiepremie, goed voor 71 % van het totaalbudget aan premies. De financiële ondersteuning komt dus terecht bij diegenen die ze het meest nodig hebben. Het nadeel van premies is dat je moet voorfinancieren. Daarom is er het aanbod van een energielening, zeker voor kwetsbare gezinnen. Zij kunnen een beroep doen op aanvragen met een rentevoet van 0%. 119 Gentenaars met een beperkt inkomen deden dat in2018. De Stad Gent ondersteunde ook de energiezuinige renovaties van 267 sociale woningen.

Groendaken en geveltuintjes worden ook vlot geaccepteerd door de Gentenaars. Zo werd er het afgelopen jaar 7.080 m2 groendak gesubsidieerd. Dat brengt het totaal op 6,5 hectare groendak sinds de start van de subsidie in 2002. Ook geveltuinen zijn in opmars: vorig jaar kwamen er in Gent 792 geveltuinen bij. Het afgelopen jaar kwam er ook 2400 m2 gevelgroen bij op stadsgebouwen. En er zijn al een veertigtal aanvragen binnen voor ‘groenslingers’ in smalle straten.

Het volledige rapport met alle cijfers kan u hier nalezen.