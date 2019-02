Stad Gent wil zwaar vrachtverkeer écht weg uit schoolomgevingen Vrachtwagen die vrijdag zwaar ongeval veroorzaakte, was niet welkom op bewust kruispunt Sam Ooghe

24 februari 2019

21u55 0 Gent De stad Gent wil werk maken van een meer dwingend kader om werftransport en vrachtverkeer uit schoolomgevingen te bannen op gevoelige uren. Vrijdag nog raakte een vrouw in Sint-Amandsberg zwaargewond nadat ze aangereden werd door een vrachtwagen die terugkeerde van een werf. Zulk transport in de buurt van scholen is, ondanks het bestaan van een charter, niet verboden.

Het ongeval van vorige week vrijdag, op het kruispunt van de Hogeweg en de Sint-Bernadettestraat in Sint-Amandsberg, leek wel héél erg op een ongeluk dat in 2013 op identieke datzelfde kruispunt gebeurde. Ook toen reed een vrachtwagen bij het rechtsaf slaan een fietser aan die rechtdoor wilde rijden. Meer nog: het ging in 2013 en vrijdag om een vrachtwagen van identiek hetzelfde bedrijf - een container- en recyclagedienst. Het slachtoffer in 2013 overleed aan de gevolgen van zijn verwondingen. De fietser die vrijdag onder de vrachtwagen belandde, is zwaargewond.

Scholen maximaal vermijden

Niet onbelangrijk: het ongeval van vrijdag gebeurde rond 16 uur. Het einde van de schooluren dus. Dit weekend bleek dat daarom de bewuste vrachtwagen niet welkom was op het kruispunt in Sint-Amandsberg. Er werd in juni vorig jaar namelijk een charter afgesloten tussen de stad Gent en verschillende private actoren in de bouweconomie. Daarin wordt beloofd dat bepaalde fietsgevoelige routes in schoolomgevingen maximaal vermeden zullen worden voor vrachtverkeer en werftransport. ‘s Ochtends tussen 7.30 en 8.30 uur, in de namiddag tussen 15.30 en 16.30 uur - en tussen 11.30 en 12.30 uur op woensdag. Ook het kruispunt in Sint-Amandsberg zou daarbij vermeden worden, of minstens aangedaan op andere uren.

Maar dat gebeurde vrijdag dus niet. Voor de stad Gent is het ongeluk van vrijdag het signaal om een versnelling hoger te schakelen in het bannen van werftransport tijdens gevoelige uren. Want het charter heeft volgens het bestuur niet gewerkt. “De stad zal onderzoeken hoe dit charter beter kan worden afgedwongen,” aldus schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Vandaag is dit een louter engagement, maar we hadden zelf ook al in de gaten dat een deel van de sector niet mee is met dit charter. Nu willen we erop toezien dat de afspraken strikter nageleefd worden - toch zeker in bepaalde zones.”

Dwingend kader

Of de verschillende private partners en koepelorganisaties een dwingend kader genegen zijn, is nog maar de vraag. De organisaties die onze redactie dit weekend aansprak, wilden vooralsnog niet officieel reageren. “Zeker omdat we de omstandigheden van het ongeval niet kennen”, klonk het bij een koepelorganisatie. “Wel is het zo dat we naar aanleiding van dit ongeval onze leden nog eens op de inhoud van dit charter zullen wijzen. Misschien is de informatie nog niet voldoende verspreid.”

Een dwingend kader lijkt echter een brug te ver, volgens de organisaties waarmee uw krant sprak. “Daarmee leggen we de bouwactiviteit enkele uren stil. Dat is niet realistisch.” Volgens de socialistische vakbond is een dwingend kader wél een goed plan. “Ik vind het zeer positief dat de lokale overheid zo het heft in handen wil nemen”, aldus Alex Swings van ABVV Bouw.

Kruispunt opnieuw aangelegd

Het rijbewijs van de chauffeur die vrijdag de vrachtwagen bestuurde, is voor vijftien dagen ingetrokken. Het ging niet om een dodehoekongeval, maar wellicht om onvoorzichtigheid. Wel is het bewuste kruispunt door de bevoegde diensten aangeduid als een verkeersknooppunt dat opnieuw moet worden aangelegd. Ook wordt bekeken of de verkeerslichten anders afgesteld kunnen worden.