Stad Gent stuurt vijf agenten met bodycam straat op EERSTE TEST OP ZOMERNACHT EN TIJDENS GENTSE FEESTEN ERIK DE TROYER EN SABINE VAN DAMME

28 juni 2018

02u42 0 Gent De stad Gent, die zich blijft verzetten tegen camerabewaking op straat, zal nu wel vijf agenten met 'bodycams' laten rondlopen. Dat zijn camera's die aan de borstkas van de politie bevestigd zijn, waarmee interventies gefilmd kunnen worden. "Ervaring leert dat omstanders rustiger zijn als ze weten dat ze gefilmd worden. Bijgevolg raken minder agenten gewond", zegt burgemeester Termont.

"De vijf bodycams zijn een test", benadrukte burgemeester Termont tijdens de gemeenteraad. "De agenten die ze gebruiken zullen bij hun interventies nadrukkelijk aan de mensen zeggen dat ze aan het filmen zijn. Uit ervaringen bij andere korpsen blijkt dat mensen dan meteen een pak rustiger zijn en ook meer voor rede vatbaar. Daardoor komt het bij interventies minder tot confrontaties, en vallen er minder gewonden. De bodycams hebben een zwaar ontradend effect. Daarom hebben we besloten het systeem ook in Gent te testen."





De bodycams worden vanavond voor het eerst gebruikt, bij de 'zomernacht', een traditioneel erg drukke feestnacht in de Overpoortstraat, waar er na de examens al eens een pint meer gedronken wordt, om het zacht uit te drukken. In combinatie met de voorspelde hitte zal dat er voor zorgen dat de politie waarschijnlijk niet de hele nacht werkloos aan de kant zal kunnen toekijken. Maar als ze moeten tussenkomen, zal er dus gefilmd kunnen worden. In de Overpoortstraat hangen al vaste camera's, de bodycams vormen daarop een aanvulling.





Hetzelfde zal gebeuren tijdens de Gentse Feesten. Ook dan zullen vijf flikken een camera op de borstkas dragen. Tijdens de Gentse Feesten wordt de volledige Feestenzone gemonitord door camera's die continu in de gaten worden gehouden bij de politie. Daarmee kunnen ze zien waar schermutselingen ontstaan en onmiddellijk de ploegen op straat aansturen. Ook hier zullen de bodycams dus een 'extra' zijn. Na de Gentse Feesten zal een evaluatie van het systeem volgen.





Privacy

Toch is het opvallend dat bodycams in Gent worden ingezet. Het Gentse stadsbestuur verzet zich nog steeds tegen het 'big brother-systeem' met camera's op straat, omwille van de privacy. Burgemeester Termont heeft ook nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij geen fan is. Ook Bram Van Braeckevelt van Groen benadrukte in de gemeenteraad nog eens dat zijn partij tegen camera's is, en dat de privacy beschermd moet worden. Toch werd het voorstel om de bodycams te testen unaniem goedgekeurd, voor specifieke evenementen.





'Probleembuurten'

In Gent hangen alleen in de Zuidbuurt en in de Overpoortstraat permanente camera's. Die kwamen er na lang en veel debatteren over beide 'probleembuurten'. Voor de Gentse Feesten wordt sinds jaar en dag een uitzondering gemaakt, door de massale aanwezigheid van mensen in de stad. Maar de camera's die dan het centrum bewaken, worden elk jaar weer weggehaald. Ook het lichtfestival kreeg bij de laatste editie camerabewaking.