Stad Gent koopt Imewo-site in Bomastraat: “Wijkpark en scholencomplex kunnen zuurstof geven aan Hamwijk” Yannick De Spiegeleir

13 maart 2019

20u31 0 Gent Het Gentse stadsbestuur heeft het licht op groen gezet voor de aankoop van de site van intercommunale IMEWO in de Bomastraat. Op het moment dat de huidige eigenaar de site verlaat, zal de stad het zuidelijk deel verkopen aan vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent voor de realisatie van een scholencomplex.

De site in de Bomastraat, waar momenteel nog de technische afdeling van distributienetbeheerder Imewo, ligt in de dens bebouwde wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham en biedt volgens de stad heel wat potentieel gezien haar strategische ligging. De buurt kent een stijgende bevolkingsdichtheid en een groot tekort aan publieke ruimte. “De site is van groot belang om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren”, stipt schepen van Facility Management Annelies Storms (sp.a) aan. “De realisatie van een scholencomplex zal dankzij het gedeeld ruimtegebruik een verhoging van de sport- en buurtruimte creëren. Net zoals de realisatie van het park dat voor meer publiek groen zal zorgen. Beide projecten kunnen zuurstof geven aan de wijk.”

De wijk snakt naar groen: op basis van de geldende normen is er een tekort van 5 hectare aan groen in de Hamwijk. De buurt bestaat uit gesloten bouwblokken, het weinige openbare groen is klein in oppervlakte en wordt vooral gebruikt door directe omwonenden. Met de aankoop van de terreinen wil de stad een wijkpark van minstens 1 hectare realiseren. Ook de vraag naar bijkomende buurtfuncties is prangend: Tolhuis is de derde meest dichtbevolkte wijk van Gent. Bovendien staan er nog een duizendtal extra wooneenheden op stapel, onder meer aan de Oude Dokken. “We willen in deze buurt dan ook ruimte voorzien voor jeugdorganisaties, sport- en ontspanningsruimte voor de buurt en haar vele verenigingen”, zegt Storms.

Naast een wijkpark zal de site ook een nieuwe thuishaven bieden voor het Sint-Lievenscollege (Business) en de Sint-Antionusschool. De vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent zal het mogelijk maken voor de schoolbesturen om met subsidies een nieuwbouwcomplex te bouwen. Dat zal ook ten buurt ten goede komen. Zo zal de sporthal opengesteld worden na de schooluren. “Twee Gentse schoolbesturen kregen in 2017 de toezegging van een financiering ter waarde van 52 miljoen euro voor scholenbouw. De zoektocht, een samenwerking tussen het Bisdom en de Stad Gent, naar een locatie om een nieuwbouwproject te realiseren was geen evidente klus in een volgebouwde stad. Ik ben bijzonder tevreden dat dit gelukt is”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Raadslid Sven Taeldeman (sp.a) informeerde op de gemeenteraadscommissie onderwijs naar een precieze timing. Die is nog niet gekend. In de verkoopovereenkomst tussen de stad en IMEWO staat dat de intercommunale de site uiterlijk eind 2024 dient te verlaten. Al kan deze einddatum wel nog in onderling overleg worden aangepast. Helemaal rond is de overeenkomst overigens nog niet. Het stadsbestuur heeft het licht al op groen gezet. Vrijdag wordt de overeenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Imewo.