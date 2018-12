Stad Gent investeert half miljoen euro in jeugdwerking Nieuw Gent: Circusplaneet breidt werking uit naar wijk Yannick De Spiegeleir

14 december 2018

17u41 0 Gent De Stad Gent investeert 530.240 euro in de lokale wijkwerking voor kinderen en jongeren in Nieuw Gent. Buurtcircus Circusplaneet zal meehelpen aan een toegankelijk aanbod specifiek voor de jeugd.

“We willen de renovatie van onze circuskerk in Malem aangrijpen om een nieuwe werking te ontwikkelen in Nieuw Gent. Meer en meer zien we het als onze opdracht om een werking te zijn die voor elk kind in Gent laagdrempelig toegankelijk is”, zegt Matthias Vermael, coördinator van Circusplaneet.

De ateliers, workshops en vakantiekampen van het buurtcircus vinden momenteel nog plaats in de basisschool De Klavertjes. Circusplaneet plant ook verschillende bezoeken in de verschillende basisscholen van de wijk, en wil in de zomer zijn tent opzetten in de buurt van het Rerum Novarumplein. Op die manier zorgt Circusplaneet voor een aantrekkelijk en toegankelijk aanbod voor kinderen in de wijk.

“Circusplaneet geeft kinderen en jongeren de kans om hun talent te ontplooien en brengt mensen dichter bij elkaar. De wijkgerichte werking van Circusplaneet is al jaren een succes in de Brugse Poort. Als schepen van Jeugd ben ik fier dat we Circusplaneet de kans kunnen geven die lijn door te trekken naar Nieuw Gent”, zegt schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen).

In 2015 ondersteunde Stad Gent Circusplaneet nog bij de aankoop van de kerk in Malem, met een investeringssubsidie van 100.000 euro. De organisatie toverde de kerk om in een circuszaal met een ontmoetingsruimte voor de buurt en verstevigde zo haar werking in Malem. Nu is Nieuw Gent aan de beurt.

Op vraag van enkele jongeren uit de wijk start Formaat met de uitbouw van een nieuwe jeugdhuiswerking in Nieuw Gent, waar alle tieners en jongeren uit de wijk welkom zijn. Het jeugdhuis, dat een onderkomen vindt in het huidige jongerenontmoetingscentrum, opent in maart. Het jeugdhuis wil een centrale ontmoetingsplek worden voor jongeren in de wijk. De jongeren die het jeugdhuis oprichten, krijgen daarvoor ondersteuning van een professionele jeugdwerker.

Naast het buurtcircus en een nieuw jeugdhuis zijn er nog meer initiatieven voor Nieuw Gent: Vzw Jong zal de huidige speel-o-theek verder uitbouwen, als een grote ontmoetingsplaats voor gezinnen uit de buurt. De gebouwen van de speelpleinwerking aan het Henri Storyplein en het huidige jongerenontmoetingscentrum worden gerenoveerd. In totaal investeert de Stad Gent 30.000 euro in de verfraaiingswerken.

Het is belangrijk dat ook kinderen en jongeren hun stem kunnen laten horen over hun wijk. Daarom stimuleert Stad Gent de opstart van een jeugdparlement voor de wijk Nieuw Gent. Ook tijdens de verbouwingswerken hebben de jongste buurtbewoners recht op een degelijk sport- en speelinfrastructuur. De Stad Gent voorziet een budget van 65.000 euro om dit te realiseren.