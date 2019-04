Stad Gent in tegenaanval over afbraak zwembad: “Buitenzone van de Rozebroeken is wél wettig gebouwd” Sabine Van Damme & Erik De Troyer

18 april 2019

17u05 10 Gent Zoals te verwachten viel, gaat de stad Gent in beroep tegen het ‘Rozebroekenvonnis’. “Wij hebben veel redenen om aan te nemen dat het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) wél wettig is, en dat de Rozebroeken dus wél wettig is gebouwd”, zegt sportschepen Sofie Bracke. “Dit staat overigens los van ons overleg met de klager.” Voorlopig blijft de buitenzone dicht.

Het college van burgemeester en schepenen heeft dus vandaag beslist om in beroep te gaan. Dat gebeurt niet onmiddellijk, maar wordt eerst grondig voorbereid. “Wij zijn ervan overtuigd dat het vonnis dat deze rechter heeft geveld, aanvechtbaar is”, zegt sportschepen Sofie Bracke. “Er zijn meer dan voldoende redenen om aan te nemen dat het BPA wél wettig is, en dat de Rozebroeken daar dus wél correct is gebouwd. We gaan in beroep om te voorkomen dat de klager of anderen zich op dit vonnis kunnen beroepen in de toekomst.”

Het beroep staat overigens los van het lopende overleg met de klager. “Tussen de advocaten van uitbater S&R en de klager wordt onderhandeld”, zegt Bracke. “En dat willen we blijven doen. We kiezen voor dialoog. Wij hebben de man een voorstel overgemaakt – waarvan de inhoud vertrouwelijk is – en hebben gevraagd om tegen eind van deze maand een antwoord te krijgen. Tot zo lang blijft de buitenzone van het zwembad alvast dicht. Ik wil er graag op wijzen dat S&R er zélf voor kiest, voor die sluiting, om de situatie niet op de spits te drijven. Officieel mag het buitengedeelte gewoon open zijn, zolang het vonnis niet is betekend. En dat heeft de klager voorlopig nog steeds niet gedaan. We hopen dat dat zo blijft.”

Buitenzone blijft voorlopig dicht

Eens het vonnis wél betekend wordt, start de termijn van zes maanden waarbinnen de buitenzone volgens het vonnis moet worden afgebroken. Ook worden dan dwangsommen opgelegd voor elke dag dat de buienzone wél zou open zijn. “Dat wij in beroep gaan, verandert niks aan het feit dat het vonnis niet betekend is”, zegt Bracke. “Daardoor begint die termijn van zes maanden niet te lopen. Het beroep dat wij aantekenen is overigens ook niet opschortend. Dat wil zeggen dat het niet is omdat we het vonnis aanvechten, dat het niet meer zou gelden. Dat blijft zo tot er een uitspraak in beroep is. Hoe lang we daarop moeten wachten, weten we niet.”

Voorlopig ziet het er dus naar uit dat de buitenzone de komende zomer dicht blijft. Alleen als de klager akkoord zou gaan met het voorstel van S&R, zou dat kunnen veranderen. Wat dat voorstel is, is niet bekend. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om geluidswerende schermen die tussen de speeltuin en het huis van de klager worden gezet. Voorlopig blijft het voor een eventuele heropening van de buitenzone minstens wachten tot in mei, als de klager heeft geantwoord op het voorstel van ‘Team Rozebroeken’.