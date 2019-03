Stad Gent gaat met stint wasgoed en voedseloverschotten vervoeren Erik De Troyer

19 maart 2019

14u22 0 Gent In Gent kunnen er binnenkort wel eens heel wat meer ‘stints’ te zien zijn. De stad nam pas zo’n eerste elektrische bolderkar in gebruik en er zijn al plannen voor een tweede exemplaar. “Het is het voertuig van de toekomst”, zegt schepen van sociaal beleid Rudy Coddens (sp.a).

De ‘stint’ kwam in september vorig jaar slecht in het nieuws. In de Nederlandse stad Oss kwam zo’n kar van een kinderdagverblijf vast te zitten op treinsporen. Vier kinderen kwamen bij dat ongeval om het leven.

De stint van de stad Gent heeft een heel andere functie gekregen. “Deze kar zal gebruikt worden om vuil wasgoed van OCMW-cliënten naar de wasserij te brengen. Daarna brengt de kar het propere wasgoed ook terug. De stint zal ook gebruikt worden om voedseloverschotten van Foodsavers naar armoedeverenigingen te brengen. Dat zal gebeuren in gesloten containers die in de laadbak van de stint geplaatst worden”

“Ik verwacht dat deze stints in de toekomst wel veel vaker gebruikt zullen worden. Wij hebben er nu één maar de kans is groot dat er nog een tweede bij komt. Een dergelijke kar zou ook andere stadsdiensten kunnen helpen, denk maar aan de klusjesdienst.”

Een stint kan maximaal 17 kilometer per uur rijden. Daarom mag hij ook op fietspaden rijden en heeft hij geen nummerplaat nodig. “Een stint mag dus ook door een knip rijden. Heel wat postdiensten gebruiken ze al en ook voor particulieren kan dit voordelen hebben. Ik vermoed dat we in de toekomst heel wat vaker dergelijke voertuigen gaan zien. We kunnen er maar beter al wat aan wennen”, aldus Rudy Coddens. “We hebben er wel voor gekozen om met vaste chauffeurs te werken die ook een opleiding hebben gekregen.” Met één laadbeurt legt een stint zo’n 50 kilometer af.”

De prijs kan wel nog een struikelblok blijken. Een stint kost namelijk een forse 15.000 euro. Dankzij een subsidie van 20.000 euro van de provincie Oost-Vlaanderen wordt de stint voor twee jaar geleased. Bij een positieve evaluatie kunnen de opleiding en dienstverlening uitgebreid worden.