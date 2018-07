Stad geeft Henegouwenstraat likje verf 31 juli 2018

02u40 0 Gent Nu het bouwverlof en de Gentse Feesten achter de rug zijn, staan er in augustus weer een aantal werven op stapel in de Gentse binnenstad.

Zo krijgt de Henegouwenstraat vanaf volgende week nieuw asfalt én een laagje rode verf om te benadrukken dat het een fietsstraat is, waar fietsers voorrang hebben op auto's. Ook het wegdek van de Keizer Karelstraat, het deel tussen de Lange Boomgaardstraat en het Sint-Annaplein, krijgt een make-over. Beide straten gaan enkele weken dicht voor het verkeer dat een omleiding moet volgen. In een deel van de Sleepstraat zal de stad Gent een parkeerzone vervangen door een breed nieuw voetpad én een terraszone.





In de Oude Houtlei voert de Stad Gent een aantal ingrepen uit om de verkeersveiligheid in deze straat te verbeteren. In de Martelaarslaan vernieuwt de Stad Gent aan beide zijden een groot stuk van de voetpaden. Er is geen hinder voor het verkeer op de Martelaarslaan. Lokaal zullen er wel parkeerverboden staan.





In de Godshuizenlaan, het verlengde van de Martelaarslaan, worden een aantal kleinere werken uitgevoerd ter hoogte van het STAM. Aan de Dampoort tot slot zal het verkeer in de Dendermondsesteenweg in één richting verlopen van 6 tot 10 augustus in functie van de aanleg van de onderdoorgang onder de Dampoort. Meer informatie via www.stad.gent/openbarewerken. (YDS)