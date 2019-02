Stad en politie nog steeds geen voorstander van BIN: “Bel naar 101” Sabine Van Damme

20 februari 2019

15u38 0 Gent Sandra Van Renterghem van NV-A dringt er na een inbrakenplaag in Oostakker nog maar eens op aan om Buurtinformatienetwerken op te richten. Maar noch de politie, noch de burgemeester zijn fan. “Bel gewoon 101, dat is de snelste en meeste efficiënte manier van werken.”

“Oostakker was recent nog maar eens het slachtoffer van een inbrakengolf in woningen en voertuigen”, zegt Van Renterghem. “De straten Wittewalle, Oude Holstraat, Molzelestraat, Muldersveld, Bruisteke, Godelieve Joliestraat, Jozef Paelinckstraat en de Gentstraat hadden prijs. Zowel bewoners als handelaars werden getroffen. De mensen zijn ongerust, en zijn al langer vragende partij om een Buurtinformatienetwerk (BIN) op te starten. Ik ga dan ook vragen dat de burgemeester opdracht geeft aan de korpschef van de politie een BIN Oostakker op te starten. Een BIN bevordert de sociale controle en vormt een platform om preventief betrouwbare informatie door te geven. In andere politiezones, zowel in steden als meer landelijke gemeenten, worden hiermee goede resultaten geboekt.”

Je riskeert dat burgers eerst elkaar en dan pas de politie gaan informeren, waardoor kostbare tijd verloren gaat. Kabinet burgemeester De Clercq

Het vorige stadsbestuur was geen voorstander van BIN’s, en dat is niet veranderd. “Ook wij volgen het advies van de korpschef”, klinkt het op het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq. “Wel zijn we voorstander van een nauwere en betere communicatie tussen buurtbewoners en de wijkpolitie, en we onderzoeken ook hoe dat kan. De politie wil bijvoorbeeld meer aanwezig zijn op wijkgebonden groepen op sociale media.”

“Maar om inbraken aan te pakken zijn BIN’s in Gent niet de juiste manier. In de Gentse context is het veel efficiënter de 101 te bellen als er iets verdacht wordt opgemerkt. Onze politie is heel snel, na maximum 10 minuten ter plaatse, ook in de deelgemeenten. Dat is eigen aan de Politiezone Gent, wij hebben hier veel actieve patrouilles op de baan, ook ’s nachts. Er rijden meerdere anonieme voertuigen rond, voor heel dringende meldingen. De recente inbraak in de Raapstraat in Drongen is daar een perfect voorbeeld van. De politie werd gebeld, was snel ter plaatse en kon de daders inrekenen. Een BIN heeft hier dus weinig meerwaarde. Meer nog, je riskeert dat burgers eerst elkaar en dan pas de politie gaan informeren, waardoor kostbare tijd verloren gaat.”