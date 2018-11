Stad doet weer mee aan Wereldlichtjesdag Sabine Van Damme

30 november 2018

10u11 0 Gent Wereldwijd worden de tweede zondag van december lichtjes aangestoken voor overleden kinderen. De stad Gent neemt voor de tweede keer deel aan dat herdenkingsmoment, en nodigt ouders, familie en vrienden van overleden kindjes uit op de Westerbegraafplaats, op zondag 9 december 2018.

December is geen makkelijke periode voor iedereen die een kind mist. Op de tweede zondag van december worden daarom over de hele wereld om 19 uur lichtjes aangestoken, ter nagedachtenis van gestorven kinderen. Zo ontrolt zich een lint van licht over de aarde, doorheen de verschillende tijdszones. Wereldlichtjesdag is er voor iedereen, ongeacht religie of geloofsovertuiging. Voor de tweede keer doet ook de stad Gent mee. Iedereen is welkom om zondag 9 december naar de Westerbegraafplaats aan Palinghuizen te komen.

“We kozen de Westerbegraafplaats omdat die het grootste kinderperk heeft”, zegt schepen van burgerzaken Sofie Bracke. “Er staat ook een boom voor sterrenkindjes, kindjes die tijdens de zwangerschap stierven. Maar uiteraard zijn ook nabestaanden die een kindje elders een laatste rustplaats gaven welkom. We starten al om 17 uur, om gezinnen met jonge kinderen ook de kans te geven er bij te zijn. Zo zorgen we ervoor dat tegen 19 uur op de Westerbegraafplaats honderden lichtjes branden.”

Er zullen lichtjes voorzien zijn op de begraafplaats, maar er zelf eentje meebrengen mag uiteraard ook. Er is ook mogelijkheid om na te praten bij een tas warme soep.

