Stad dient klacht in tegen geschortste directeur MSK Vermoedens van schriftvervalsing in dossier omstreden Russische kunst Erik De Troyer

25 januari 2019

16u59 0

De stad Gent dient een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen de geschorste directeur van het Museum voor Schone Kunsten en tegen de stichting die eigenaar is van een reeks omstreden Russische kunstwerken. “We hebben aanwijzingen dat er valsheid in geschrifte is gepleegd. We vermoeden dat de overeenkomst tussen het museum en de eigenaars pas gesloten is nadat de storm rond de kunstwerken losbarstte”, bevestigt cultuurschepen Sami Souguir (Open VLD).

Op 15 januari 2018 barstte een bom onder de kunstwereld met een collectie van 26 kunstwerken van een Russisch koppel in de hoofdrol. Die werden uitgeleend aan het MSK voor een tentoonstelling over Russische avant-gardekunst. Tien kunstkenners schreven een open brief waarin ze de kunstwerken als twijfelachtig bestempelden. Er was nauwelijks documentatie over de werken en hoe de kunstwerken in handen kwamen van het echtpaar Igor en Olga Toporovski werd nooit helemaal duidelijk. Uiteindelijk werden de 26 in bruikleen gegeven kunstwerken verwijderd uit het museum. Het MSK en de stad Gent leden door die hele toestand zwaar gezichtsverlies. Directeur Catherine De Zegher werd door de stad als directeur van het MSK geschorst en werkt sinds haar schorsing terug als ambtenaar op de dienst cultuur van de stad.

Donderdag besliste het stadsbestuur om een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen bij de onderzoeksrechter, zowel tegen de geschorste directeur als tegen de Stichting Dieleghem, van het echtpaar Toporovski.

Schepen van cultuur Sami Souguir (Open VLD) bevestigt dat. “Op de commissie cultuur van 5 maart 2018 heeft Catherine De Zegher de overeenkomst voorgelegd die ze met Stichting Dieleghem heeft gesloten. Er zijn echter aanwijzingen dat die overeenkomst pas gesloten is op 18 januari 2018, toen heel de heisa over de kunstwerken al bezig was. De overeenkomst zou dan ‘geantidateerd’ zijn wat overeenkomt met schriftvervalsing. Dat zou betekenen dat de raadsleden werden voorgelogen wat we niet kunnen accepteren.”

“Dit heeft onze juridische dienst kunnen afleiden bij het verzamelen van informatie in het kader van een procedure bij de raad van state waarin de schorsing van de directeur werd aangevochten. Het is nu aan de onderzoeksrechter om te bepalen wat er precies gebeurd is”, aldus Souguir.

Welke schade de stad Gent door heel de zaak geleden heeft kan Souguir momenteel niet inschatten. “Er is nog een audit bezig door Ernst & Young. Die moet daar binnenkort duidelijkheid over schenken.”

Of de kunstwerken nu echt waren of niet is nog steeds niet duidelijk. Het onderzoek naar de echtheid werd stopgezet. Daarna liet de eigenaar zelf een onderzoek uitvoeren bij tien werken waaruit bleek dat de materialen wel uit de juiste periode stammen. Helemaal waterdicht bewijs is er vooralsnog echter niet.

De advocaat van Catherine De Zegher is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.