Stad breidt asbestinventaris uit 08 februari 2018

De Stad Gent beschikt over een asbestinventaris van alle stadsgebouwen. In oktober vorig jaar bleek die inventaris echter onvolledig toen bij werken aan het internaat in de Pollepelstraat asbest werd vastgesteld in het pleisterwerk. Naar aanleiding hiervan wil de stad de asbestinventaris uitbreiden naar pleisterwerk. Gebouwen waar op korte termijn werken gepland staan, krijgen voorrang bij die screening. In gebouwen, waarvan het pleisterwerk nog niet bewezen asbestvrij is, mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden die stof of stofvorming aan het pleisterwerk kunnen veroorzaken. "Deze beschermingsmaatregelen worden toegepast tot testen aantonen dat er geen asbest aanwezig is in het pleisterwerk van een gebouw. De medewerkers zijn hiervan op de hoogte gebracht. Alle werken en werven in dergelijke gebouwen worden uitgesteld of stilgelegd, tot er stalen genomen zijn", klinkt het bij het kabinet van schepen Martine De Regge (sp.a). (YDS)