Stad brainstormt over ‘toerisme van de toekomst’ Yannick De Spiegeleir

01 maart 2019

17u01 0 Gent De Stad Gent organiseert op vrijdag 26 april samen met de andere Vlaamse Kunststeden en visit.brussels een brainstormevenement gericht op het toerisme van de toekomst. “Deze ‘Traveljam’ zal een diverse groep personen samenbrengen en hen laten nadenken over ‘de toerist van morgen’”, zegt schepen van Toerisme Bram Van Braeckevelt (Groen).

‘Hoe zullen mensen in 2050 een reis plannen?’ ‘Hoe zullen ze zich organiseren?’ ‘Hoe zullen ze de stad die ze bezoeken willen beleven?’ Het zijn slechts enkele vragen die tijdens ‘Traveljam’ aan bod komen.

Gent als citytrip, nu en in de toekomst

De Dienst Toerisme van de Stad Gent (VisitGent) promoot Gent internationaal als citytrip-bestemming bij culturele meerwaardezoekers. Daarnaast verbetert de dienst voortdurend de ervaring van mensen die de Arteveldestad aandoen, zij het om toeristische of om professionele redenen. Tegelijkertijd bewaakt de dienst de draagkracht van de stad en van de Gentenaren.

Samen met de steden Antwerpen, Brugge, Leuven, Mechelen en Brussel, zoekt VisitGent naar innovatieve manieren om bezoekers te ontvangen. Om de toerist van de toekomst zo goed mogelijk te kunnen onthalen, organiseren de steden daarom samen een ‘Traveljam’ op vrijdag 26 april 2019 in The Beacon in Antwerpen.

“Traveljam, dat is creatief nadenken over mogelijke toekomsten voor toerisme in Gent. Maar eigenlijk gaat het over veel meer. Het gaat over de stad die wij willen zijn in 2050. Wat doen wij zo goed, en met zoveel passie, dat het mensen naar Gent brengt?”, besluit Braeckevelt.

Snel inschrijven is de boodschap

Mensen die wel eens op stedentrip gaan en graag een dagje komen meedenken zijn van harte welkom. Veel ervaring is niet vereist, een open geest en veel goesting wel. Deelnemen is gratis. Meer informatie en het inschrijvingsformulier is terug te vinden op de website van Traveljam. Het evenement zelf en de communicatie verlopen in het Engels. Komen kijken kan ook, op vrijdag 26 april 2019 vanaf 19 uur in The Beacon, Antwerpen.