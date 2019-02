Stad blijft extra parking voor UZ weigeren: “Gent Zuid zal volledig dichtslibben” Sabine Van Damme

26 februari 2019

21u36 0 Gent Wie af en toe in het UZ moet zijn, kan er van meespreken: parkeren is er een regelrechte ramp. Het ziekenhuis heeft ruimte, plannen en geld om een extra parking te bouwen op de eigen terreinen, maar mag niet van de stad. “Dat zal alleen nog meer autoverkeer aantrekken”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw.

“Het UZ is een ziekenhuis, geen winkelcentrum waar je voor je plezier naartoe gaat”, stelt Anneleen Van Bossuyt (N-VA). “Wie daar komt, moet daar echt zijn. Patiënten komen van ver buiten Gent en kunnen niet met fiets of tram komen. Het is schandalig dat zij dan geen parkeerplaats vinden, omdat de stad een bouwvergunning weigert voor extra parkeerplaatsen. Volgens het UZ zijn er 400 plaatsen tekort, en wordt er al twee jaar gezocht naar een oplossing.”

Maar ook nu zal de stad geen bouwvergunning voor extra parkeerplaatsen afleveren. “Het UZ ligt in het filegevoelige zuiden van Gent”, zegt Watteeuw. “In de spits staat alles daar nu al vast, meer parking zal alleen meer auto’s aantrekken. En uiteraard zit ik in met de moeilijke parkeersituatie voor patiënten. Maar er zijn andere mogelijkheden. In het UZ Gent werken 6.000 mensen, en toch heeft het UZ nog steeds geen bedrijfsvervoersplan, zelfs niet na herhaaldelijk aandringen van de stad, zelfs niet na het aanbieden van begeleiding om zo’n plan op te stellen. Bij bedrijven die wél zo’n plan hebben, zien we dat 85% van het personeel op duurzame wijze naar het werk komt. Als zij dat doen, is er parking voor de patiënten.”

“Bovendien is er een pak studenten dat dagelijks met de auto naar het UZ komt, en plaats voor patiënten inpikt. Er zijn zelfs gebruikers van het parkeergebouw van het UZ die helemaal niet in het ziekenhuis moeten zijn. In elk geval blijven wij aandringen op een bedrijfsvervoersplan voor het UZ. Ze voeren wel al acties, ze denken over een fietsleasingprogramma en over flexibele parkeerplekken voor werknemers. We zitten trouwens binnenkort weer samen met het UZ om de situatie te bekijken. Ook wij willen alles doen voor het welzijn van de patiënten. Maar als we nog meer autoverkeer in het zuiden van Gent gaan aantrekken, geraken die patiënten binnenkort zelfs niet meer aan het UZ.”

Van Bossuyt wees er nog op dat het personeel van het UZ geen doorsnee-personeel is, maar dokters en verplegers die in shifts werken, de klok rond. Maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk. Extra parkeerplaatsen op de site van het UZ komen er niet.

De kwestie legde wel al subtiel de interne spanningen in de coalitie bloot. Dat de liberalen een extra parking voor het UZ wél zien zitten, is geen geheim. Carl De Decker stelde er vroeger zélf al vragen over, maar die zweeg dit keer, en stemde netjes mee met de meerderheid. Twee jonge nieuwkomers deden dat onopvallend niet. Christiaan Van Bignoot en Steve Stevens waren wel aanwezig, maar verdwenen tijdens het punt ‘parking UZ’ naar het toilet. Zo hoefden ze niet mee te stemmen, maar stemden ze ook niet publiekelijk tegen. Aangezien de stad bestuurd wordt met een ruime meerderheid maakt een stem meer of minder toch niet uit, maar een teken aan de wand is het wel.