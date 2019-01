Stad bereid om extra verdieping te plaaten op P+R Arsenaal Unizo eist oplossing voor toegenomen parkeerdruk door problemen met viaduct E17 Erik De Troyer

09 januari 2019

17u49 0 Gent Unizo roept in naam van de Gentbrugse handelaars om voor extra parkeerplaatsen te zorgen in de deelgemeente. “De parkeersituatie in Gentbrugge is stilaan onhoudbaar. Door de afsluiting van de park-and-ride in Gentbrugge zijn heel wat parkeerplaatsen verdwenen, waardoor de parkeerdruk op de omliggende straten te groot is geworden”, klinkt het. Unizo wil een parkeergebouw op de Arsenaal-site en de stad wil hen daarin tegemoet komen.

De ondernemers uit Gentbrugge kwamen gisteren samen en trokken aan de alarmbel. Sinds 20 december is de Park & Ride onder het E17-viaduct gesloten wegens vallende brokstukken. Wagens worden nu doorgestuurd naar een terrein van de NMBS iets verderop langs de Brusselsesteenweg.

“Niet alleen zoeken alle daar geparkeerde wagens een oplossing, ook de bussen van de Lijn die vroeger onder het viaduct gestald werden, nemen nu andere parkeerplaatsen in Gentbrugge in”, zegt UNIZO. De zelfstandigenonderneming pleit daarom voor de bouw van een parkeergarage op de Arsenaal-site.

“In de voorbije jaren gingen heel wat parkeerplaatsen verloren, onder andere door de heraanleg van de Brusselsesteenweg. We vrezen als ondernemers nu dat dat deze tijdelijke toestand aan het viaduct wel eens een definitieve toestand kan worden, dus tot na de renovatie van het viaduct (in 2020 en 2021, red)”, zegt ondernemer Hans Haegeman van het gelijknamige studiebegeleidingsbureau. “We vinden dat alle overheden en instanties nu eens echt met mekaar moeten gaan praten, misschien onder leiding van een intendant. Er zijn genoeg valabele kandidaten voor zo’n functie. Men zou de communicatie ook fors kunnen verbeteren. Nu staat op alle snelwegen aangegeven dat de P+R Gentbrugge gesloten is. Dat zorgt voor de perceptie dat Gentbrugge onbereikbaar is terwijl die P+R amper maar een paar honderd meter is opgeschoven.”

Unizo vraagt om die P+R Arsenaal uit te breiden door er een tijdelijk parkeergebouw op te zetten. Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) zegt daar aan te werken. “We zijn het er over eens dat er aan het Arsenaal een constructie moet komen die voor een extra verdieping zorgt op die park & ride. Het gaat dan om een soort meccano-constructie die relatief makkelijk te bouwen valt. Maar dat is niet iets wat we meteen kunnen bouwen. Als stad moeten we daarvoor procedures doorlopen en die vergen tijd. En het is onder voorbehoud van praktische of juridische bezwaren”, zegt hij. Aan de Arsenaal-site kunnen vandaag zo’n 200 wagens gratis parkeren.

“Er moet echt dringend en grondig nagedacht worden over het parkeren in Gentbrugge. Er zijn een paar plaatsen in Gentbrugge waar men nu gratis kan parkeren en daar staat het overvol: de Rinskopflaan bijvoorbeeld. Maar op de andere plekken staan de parkeerplaatsen leeg” zegt Haegeman.

“Een overkoepelend parkeerplan met behoud van het aantal parkeerplaatsen voor bewoners, bezoekers en ondernemers dringt zich op”, voegt Maarten Dobbelaere, voorzitter van Unizo Gentbrugge er aan toe.