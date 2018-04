Staalarbeiders redden gewonde buizerd 06 april 2018

Medewerkers van staalreus ArcelorMittal hebben een gewonde buizerd van een gewisse dood gered. "Enkele van mijn collega's troffen het dier aan op onze site. Omdat ik zelf 25 jaar in Merelbeke gewoond heb, dacht ik er meteen aan om het dier naar het plaatselijk vogelopvangcentrum te brengen. Daar is de roofvogel in goede handen", vertelt Kjell Heynssens, werknemer bij Arcelor Mittal. "Na onderzoek bleek zijn vleugel gebroken. De vogel zal hopelijk herstellen zodat ze de buizerd na verloop van tijd weer kunnen vrijlaten. De mensen van het vogelopvangcentrum hebben alvast beloofd om ons op de hoogte te houden. Hoedje af trouwens voor de collega's die de vogel met de gepaste handschoenen konden pakken. Het is een prachtige vogel en het was indrukwekkend om zo'n dier van dichtbij te zien."





