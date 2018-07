Springkastelenfestival op de Kouter Gentse Feesten | DE OUDE DOOS VAN PATRICK 06 juli 2018

De Kouter was jarenlang net geen feestenplein. De stad wou de feestenzone wel uitbreiden, maar door tegenstand uit de buurt kon lange tijd enkel bal 1900 plaats vinden. In 2002 was er toch een schuchtere poging van de stad om het plein een doel te geven tijdens de Gentse Feesten. Het springkastelenfestival werd er georganiseerd. Intussen is het springkastelenfestival uitgegroeid tot Gentopia in het Zuidpark. Met veel succes trouwens. En de Kouter is nu elk jaar vijf dagen lang voor Boomtown. De 3 tot 10-jarigen die 16 jaar geleden op de Kouter stonden te springen op de springkastelen, staan nu waarschijnlijk pinten te drinken aan de toog van Boomtown. (EDG)