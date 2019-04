Springfeestje voor kinderen in Eskimofabriek Erik De Troyer

11 april 2019

16u44 6

De Eskimofabriek kennen we vooral van fuiven tot de vroege uurtjes, maar nog tot en met zondag 14 april zijn kinderen er baas. Vandaag is Jungle Jump er neergestreken, een groot pop-upfestival met niets meer dan grote springkastelen. Ideaal dus voor kinderen die zich tijdens de paasvakantie eens goed willen of moeten afreageren. Tickets kosten 6 euro in voorverkoop en 7 euro aan de kassa. Ouders, begeleiders en baby’s betalen geen toegangsgeld. Ter plaatse is een cafetaria, pannenkoeken, hotdogs en soep. Tickets bestellen kan op www.junglejumpdays.be.