Spoorarbeiders redden onderkoeld babyvosje 13 april 2018

02u39 0

Tijdens werkzaamheden langs het spoor in de Halewijnstationstraat in Drongen hebben arbeiders van het Geraardsbergse bedrijf CN Construct woensdag een babyvosje gered. Op het moment dat de arbeiders kabels wilden leggen, botsten ze op drie vosjes onder een betonnen deksel. "We hoorden hen, alsof ze om hulp piepten", zegt werfleider Dieter. "We weten nog altijd niet hoe ze onder het deksel zijn geraakt. We kapten enkele gaten langs de sleuven zodat we ze eruit konden halen." Een van de beestjes was zwaar onderkoeld en werd voor verzorging naar het dierenopvangcentrum in Geraardsbergen gebracht. Het kreeg er eten via een papfles. De twee andere vosjes bleven achter omdat mama vos ze misschien zou ophalen. Gisteren waren ze weg. (JEW)