Spookrijden op versperde R4 na ongeval 22 januari 2018

02u28 0 Gent Q-Music-dj en Gentenaar Bart-Jan Depraetere moest gisterochtend net als heel wat andere bestuurders spookrijden op de R4 in Gent. Die was in de richting van Merelbeke volledig versperd in Sint-Denijs-Westrem na een ongeval.

Bart-Jan moest tussen 7 en 10 uur presenteren in Vilvoorde, maar door het ongeval op de Buitenring werd het een rit om niet snel te vergeten. "Zojuist onder politiebegeleiding moeten spookrijden op de R4", vertelde hij op de radio. De oorzaak lag bij een ongeval dat rond 6 uur gebeurd was.





Spiegelglad

Vier bestuurders hadden zich rond 6.30 uur laten verrassen door het spiegelgladde wegdek en slipten tegen elkaar en de vangrail. Er was op het moment van het ongeval niet of nauwelijks gestrooid. Eén bestuurder liep lichte verwondingen op, maar vooral de wagens kwamen er slecht vanaf: ze liepen allemaal veel schade op. De politie sloot de R4 volledig af ter hoogte van het op -en afrittencomplex van Drongen, waardoor het verkeer moest omrijden via de E40. De rijbaan bleef zo ruim twee uur volledig versperd. (JEW)