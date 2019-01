Spekkenfestival klokt af op 3.000 bezoekers Sabine Van Damme

05 januari 2019

16u44 0 Gent Het kindertheaterfestival Spekken zit er weer op. Voor de 11de editie programmeerde Uitbureau 23 voorstellingen.

“Dat zijn er iets minder dan anders maar ze waren wel allemaal kwalitatief hoogstaand”, zegt Ilse Everaert. “8 voorstellingen waren helemaal uitverkocht.” Zoals elk jaar was er ook een 28-koppige kinderjury die de voorstellingen beoordeelde. De kinderen kroonden de voorstelling Lotta & De Slodderkip tot de allerbeste in de categorie 2 tot 5 jaar, Kado ging met de pluimen lopen bij de voorstellingen voor 4 tot 10-jarigen, en de 6 tot 10-jarigen vonden Fat Boys het allercoolste. Spekken kreeg 3.000 toeschouwers over de vloer in het Tinnenpottheater van Jo Decaluwe.