Spekken biedt cultuur voor kindjes van 2 tot 12 jaar tijdens de kerstvakantie Sabine Van Damme

13 december 2018

12u24 0 Gent Voor de elfde keer al heeft tijdens de kerstvakantie het Spekken-kindertheaterfestival plaats. Er is een massaal aanbod van leuke voorstellingen, zelfs al voor kindjes vanaf 2 jaar.

Spekken is niet zomaar een kindertheaterfestival, maar ééntje met net dat ietsje meer, zoals de aanwezigheid van een kinderjury, en voor of na elke voorstelling een gratis knutselsessie. Het aanbod varieert van authentiek figurentheater over verteltheater tot muziektheater. Niet alleen jonge Gentse gezelschappen komen op het podium, er zijn ook heel wat Nederlanders die de oversteek wagen naar het Tinnenpottheater. Kinderen van 2 tot 12 jaar vinden zeker iets naar hun gading.

Tickets kosten 10 euro, al zijn er ook reductietarieven. Het aanbod staat op de website van spekken, en reserveren kan bij Uitbureau.