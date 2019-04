Speeltuin en buitenzone Lago (Rozebroeken) dicht door geluidsoverlast Klagende buren krijgen gelijk van de rechtbank Sabine Van Damme & Erik De Troyer

01 april 2019

07u02 9 Gent Het sportcomplex Lago in Sint-Amandsberg, de Rozebroeken dus, moet al zijn buitenactiviteiten stopzetten. Dat is beslist na aanslepende klachten én een proces rond geluidsoverlast. Vreemd, want Lago ligt middenin een park, en de speeltuin en buitenzone waarvan sprake zijn ver van alle mogelijke bewoning verwijderd.

En toch zijn de buitenspeeltuin en het terras van Lago dus dicht. Ook de buitenzwemzone is dicht, maar dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Er waren klachten van geluidsoverlast, en de klagers zijn naar de rechtbank gestapt. Die heeft hen gelijk gegeven. “We zijn inderdaad in kennis gesteld van een uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg met betrekking tot geluidshinder van de buitenactiviteiten van de Rozebroeken”, zegt sportschepen Sofie Bracke. “We bestuderen op dit moment het vonnis, en zullen samen met de private uitbater van het zwembad bekijken hoe we ons moeten verhouden tot dit vonnis, en welke verdere stappen we kunnen nemen.”

Centrummanager Philippe De Cock is er het hart van in. “Ons sportcomplex ligt inderdaad in een openbaar park”, zegt hij. “We doen er alles aan om mogelijke overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo ga ik bijvoorbeeld geregeld langs bij de mensen die in Rozebroekenslag wonen, het dichtst bij het complex. Als er evenementen zijn bij ons, dan wil ik dat ze weten dat ze mij altijd mogen aanspreken bij mogelijke problemen. We houden daar zoveel mogelijk rekening mee. De verhouding met die bewoners is goed.”

“Maar blijkbaar komt de klacht dus van de andere kant, van de bewoners van de Kriekerijstraat. Het is heel jammer dat zij nooit de weg van het overleg hebben gekozen, en naar de rechtbank zijn gestapt. Wij zijn een beetje in snelheid gepakt, op dat vlak. Uiteraard willen wij er alles aan doen om ook met die mensen op goede voet te leven.”

Dat er klachten komen uit de Kriekerijstraat is vreemd. Tussen de tuinen van die mensen en het terras van Rozebroeken ligt een strook gras, een Finse looppiste een ruime strook bos. Bovendien gaat het over een buitenzwembad, een terras en een speeltuintje, geen discotheek. Op een steenworp van het speeltuintje van Lago / Rozebroeken ligt ook een gewone, publiek speeltuin gewoon in het park. Daar is het altijd veel drukker, en is er bijgevolg veel meer lawaai van spelende kinderen. Maar die speeltuin blijft wel gewoon open.

“Onze buitenactiviteiten zijn met onmiddellijke ingang stopgezet”, zegt De Cock. “Voor het buitenzwembad is dat geen probleem, dat is in deze tijd van het jaar en bij deze temperaturen toch nog niet open. En voor het speeltuintje en het terras hebben we geplande onderhoudswerken vroeger laten starten. Onder meer de tegels en de afsluithekken rond het terras moeten hersteld worden, en de speeltuigen moesten ook gecontroleerd en hersteld worden. In tussentijd bekijken we samen met onze advocaat en de stad welke stappen we nu kunnen ondernemen.”

De buurtbewoners van de Rozebroeken zijn niet aan hun proefstuk toe. Ook de barbecuezone die in het park werd ingevoerd, is intussen weer gesloten. Aanhoudende klachten van de buren maakten dat de stad in juni 2017 besliste om barbecuën in het park niet langer toe te laten.