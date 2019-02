Speelt het Belfort binnenkort een nummer van de Antwerpse rapper Tourist LeMC? Erik De Troyer

15 februari 2019

15u29 0 Gent Weerklinkt er binnenkort een Antwerpse rapper op het Gentse Belfort. Het zou wel eens kunnen. Om de twee jaar wordt de speeltrommel van de beiaard onder handen genomen en dan wordt er een nieuw liedje geprogrammeerd. Iedereen mag stemmen uit een lijst van 10 liedjes met onder andere Spiegel van Tourist LeMC, maar ook Ruimtevaarder van Kommil Foo of Klokke Roeland.

Stemmen kan nog tot zondag 10 maart. In de week voor Pasen wordt dan de speeltrommel ‘geprogrammeerd’. In werkelijkheid zijn het een massa pinnetjes die op een grote trommel een nieuwe plek krijgen om zo de juiste melodie en timing te geven voor het nieuwe lied.

De stad heeft nu een lijst van 10 mogelijke nummers bekendgemaakt en daar staan toch enkele opmerkelijke songs tussen. Zo staan er twee actuele hits bij: Je veux tes yeux van Angèle en Spiegel van de Antwerpse rapper Tourist LeMC (met de steun van Raymond van het Groenewoud).

Er zijn ook enkele oerklassieke liederen. Klokke Roeland of de Klokken van Sint-Baafs van Lieven Tavernier, maar net zo goed Ruimtevaarder van Kommil Foo, Perfect Day van Lou Reed of Hallelujah van Jeff Buckley. De andere keuzes zijn ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy, Menuet in G Klein van Johan Sebastian Bach en Bluesette van Toots Tielemans.

Van zaterdag 16 februari tot en met zondag 10 maart 2019 kunnen Gentenaars stemmen voor de vier nieuwe beiaardliedjes. De liedjes werden alvast ingespeeld op een digitale beiaard en zijn online te beluisteren. Dat kan hier. En ja, ook Antwerpenaars kunnen hun Tourist LeMC het Belfort in stemmen.