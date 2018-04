Speelplein voor één dag onder Stadshal 10 april 2018

Kinderen waren gisteren voor één dag baas onder de stadshal. De Pretkamjonet van de Gentse jeugddienst sloeg haar tenten op in het stadscentrum. Kinderen konden zich naar hartenlust uitleven op een springkasteel, gekke tweewielers of een balletje gooien naar de ring. De Pretkamjonet is een bestelwagen die tijdens de paas- en zomervakantie naar verschillende pleinen in Gent rijdt. De komende dagen verplaatst het mobiele speelplein zich nog naar de Belvédèreweg aan de Watersportbaan (vandaag), de Tijgerlelielaan in Sint-Denijs-Westrem (morgen) en het Sint-Laurentiuspark in Oostakker (donderdag). Ook de mobiele sportkar van de Stad Gent doet nog verschillende Gentse wijken aan tijdens de schoolvakanties. (YDS)