Spectaculairste ijsje van Gent: de 'crazy unicorn' 19 april 2018

Wie verfrissing zoekt in de vorm van iets lekkers: een adres. Bij In Choc, tegenover de ingang van het Gravensteen, hebben ze de meest waanzinnige milkshakes. De 'crazy unicorn' spant daarbij de kroon. De ontwerpen komen uit het brein van Tania Claeys, die de zaak in oktober overnam. "De crazy unicorn bestaat uit een groot glas milkshake met granaatappel, een stevige toef verse slagroom, allerlei soorten snoep, en speciale eenhoorn-versiering. Kleine snoepjes in de vorm van eenhoorns, en pareltjes. Die waren nog het moeilijkst te vinden. En bovenop uiteraard een versierd ijshoorntje, om het af te werken." Om deze caloriebom te verorberen, trek je liefst niet je beste pak aan. Morsen is toegelaten. Deze aanslag op je suikerspiegel kost slechts 9 euro.





(VDS)