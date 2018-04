Speciale bewaking aan ingang politiecommissariaat Jürgen Eeckhout

11 april 2018

12u27 33

De Gentse politie is altijd wel te vinden voor een grapje. Deze morgen was het niet de gebruikelijke politie-inspecteur die het personeel of bezoekers binnen liet langs de poort van het Algemeen Politiecentrum in Ekkergem, maar wel politiehond Ares.

In ruil voor een koekje deed de Mechelse herdershond met veel plezier de poort open. De trouwe viervoeter hield alvast alles zeer goed in de gaten, zo blijkt op de foto.