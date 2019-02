Speakers Corner over tienerprostitutie Sabine Van Damme

25 februari 2019

10u54 0 Gent Tienerprostitutie? Loverboys? Is dat niet alleen een probleem in Antwerpen? Of krijgt ook Gent hiermee af te rekenen? Prangende vragen en verhelderende antwoorden, komende zondag op Speakers Corner.

Doorgaans is er altijd wel een streep humor te vinden op de maandelijkse Speakers Corner in Gent, maar met een thema als tienerprostitutie wordt dat moeilijk, op zondag 3 maart. “Verliezen we de strijd tegen de gruwelijkste vorm van mensenhandel?”, luidt de centrale vraag dan. Want begin dit jaar werd bij Payoke vzw een nieuw meldpunt voor slachtoffers van tienerprostitutie gelanceerd, en enkele weken later waren er al 24 registraties. Tienerpooiers zoeken hun slachtoffers onder kwetsbare jongeren, dus os het niet verrassend dat de meeste slachtoffers uit jeugdinstellingen komen. “En daarmee komen we opnieuw bij de bekende problematiek van Jongerenwelzijn”, zegt organisator Guy Reynebeau. “We hebben een opvangnet maar de mazen zijn te groot, wegens onvoldoende personeel en middelen. Saskia Van Nieuwenhove startte in Gent noodgedwongen dan maar zelf met een eigen opvanginitiatief voor kwetsbare jongeren: vzw Ne(s)t. Zij klaagt ook al jaren aan dat het “dark number” van het aantal slachtoffers van tienerprostitutie veel groter is dan men kon vermoeden. Hoog tijd voor een Speakers Corner dus!”

Aan tafel: Klaus Vanhoutte, directeur van Payoke; Saskia Van Nieuwenhove; Jean-Pierre Vanhee, professor VUB (Integrale Jeugdhulp – Sociale Agogiek) en gewezen Algemeen Directeur van het Agentschap Jongerenwelzijn; en Michael Van Damme en Tamara Van Gijsegem van het team Meprosch van Politie Gent.

Iedereen is welkom om mee te luisteren en vragen te stellen, op zondag 3 maart van 11 tot 12.30 uur in het Belfort Stadscafé (onderaan de Stadshal).