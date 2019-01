Speakers Corner over Sint-Anna en het protest Sabine Van Damme

27 januari 2019

09u54 0 Gent “Waarom raakt de herbestemming van de Sint-Annakerk de gevoelige (viool)snaar?” Dat is het thema van de volgende Speakers Corner, op zondag 3 februari in het Stadscafé Gent Belfort.

Gent heeft teveel kerken, en een aantal daarvan wordt ‘herbestemd’. Dat liep probleemloos, tot bleek dat de Sint-Annakerk aan Delhaize werd toegewezen. De Russische topviolist en winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd 1976 Mikhail Bezverkhni startte een eenmansprotestactie op de trappen van de Sint-Annakerk. Hij krijgt meteen steun van tal van muzikanten waaronder kleppers als Sigiswald Kuijken. Er is intussen een echt actiecomité SOS Sint-Annakerk. Op 2 februari staat een concert-marathon-protest gepland, die om 12 uur op gang getrokken zal worden door niemand minder dan Sioen. De aangekondigde komst van een Delhaize in de Sint-Annakerk heeft duidelijk een gevoelige (viool)snaar geraakt bij veel Gentenaars.

En dus is dat een thema voor Speakers Corner. In het panel: een woordvoerder van het actiecomité; Harko Vande Loock, een historicus die een belangrijke bijdrage leverde voor het boek 150 jaar Sint-Annakerk; Kristel Vereecken, een gids die gekend staat om haar pleidooi voor het behoud van authentieke plaatsen, en nieuwbakken schepen bevoegd voor erediensten Sami Souguir, die het dossier erfde van zijn voorganger Christophe Peeters. Iedereen is welkom om het debat te volgen en daarna zelf vragen te stellen, op 3 februari van 11 tot 13 uur.