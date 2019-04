Speakers Corner over bier Sabine Van Damme

01 april 2019

10u20 0 Gent Het hoeft niet altijd een zwaar thema te zijn, zo dachten ze bij Speakers Corner. En dus buigen ze zich komende zondag over bier.

“Nooit eerder was het assortiment Belgische bieren zo rijk als vandaag”, klinkt het. “En de lijst van Gentse bieren wordt ook al duizelingwekkend lang. Het Gentse artisanale bier of craft beer is niet alleen hip, het is ook niet onopgemerkt gebleven bij de ondernemers en investeerders. Vier jonge ondernemers van Startup BeerSelect haalden in geen tijd maar liefst 900.000 euro op om hun ondernemersdroom waar te maken: de bouw van ‘de grootste brouwerij van Gent’ met een omvang van 1.000 vierkante meter. Op Dok Noord is er brewpub DOK Brewing Company met een heus “Ministry Of Belgian Beer”. Er werd Gent Brouwt opgericht: een verbroedering tussen Gentse brouwerijen met een denktank van gepassioneerde brouwers om de Gentse biercultuur een prominente plaats in de booming bierwereld te geven. Kortom, redenen genoeg om er een boompje over op te zetten. Wat is eigenlijk “artisanaal bier”? Zit het verschil enkel in het gebruik van pure ingrediënten en het dan ongefilterd en niet-gepasteuriseerd brouwen? Vervalt het label “craft beer” van zodra het op grote schaal verkocht wordt? En wat met de hobbybrouwers?

Aan tafel: Dimitri Messiaen, bezieler van Pils 13 en oprichter van DOK Brewing Company; Sven Dekleermaeker, Meesterbrouwer van brouwerij De Koninck die een onderdeel is van Duvel Moortgat welke laatste jaren verschillende artisanale brouwerijen in acquisitie genomen heeft; Miel Bonduelle, mede-oprichter van de Gentse start-up BeerSelect; Pedro De Graeve, zaakvoerder van het Gentse bier L’Arogante en voorzitter van de vzw Gent Brouwt; en Fokke Dooijewaard, actief lid van de Gentse Biervereniging en gepassioneerd bierliefhebber.

Speakers Corner, zondag 7 april 11 tot 12.30 uur in Belfort Stadscafé, onder de Stadshal. Ja, je kan er bier drinken, er worden zelfs bierpakketjes verloot.