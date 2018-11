Speakers Corner: ook voor daklozen een ‘Warme Winter’ in Gent? Sabine Van Damme

30 november 2018

10u42 0 Gent Zondag buigt het team van Speakers Corner zich in de gezellige warmte van het Belfort Stadscafé over het thema ‘daklozen in Gent’. Ondanks het ruime aanbod van nachtopvang blijven sommige daklozen op straat overnachten, ook in de winter.

Hoe kunnen we daklozen een warme winter aanbieden? Dat is de centrale vraag bij de december-editie van Speakers Corner. Daklozen kunnen niet verplicht worden om naar de nachtopvang te gaan. Sinds 19 november is de Gentse winteropvang open. Naast het regulier aanbod van nachtopvang in Nieuwland en Huize Triest, zijn er in de winterperiode extra bedden, waardoor de totale capaciteit 105 plaatsen bedraagt. Er worden ook inspanningen geleverd om 20 extra bedden te voorzien bij vriesweer, als die 105 niet volstaan.

Aan het woord zijn Steven Gillis, Stafmedewerker Dienst Outreachend Werken Stad Gent; Alain Slock van CAW Oost-Vlaanderen; OCMW-voorzitter Rudy Coddens; Paul Storme, Coördinator Niemo (*) en Sofie Van Rumst, bestuurster bij vzw Jong, advocate en medewerker Kinderrechtencommissariaat. Er is ook een getuige die vertelt hoe hij zelf zijn dakloosheid heeft ervaren. En er is uiteraard ook ruimte voor vragen uit het pubiek.

Iedereen welkom zondag, in het Belfort Stadscafé onder de Stadshal, van 11 tot 12.30 uur.