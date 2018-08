Sparrestraat als eerste 'pesticidevrij' BUURT HOOPT OP NAVOLGING IN BRUGSE POORT EN REST VAN STAD SABINE VAN DAMME

11 augustus 2018

02u39 0 Gent Aan quasi elk huis in de Sparrestraat hangt een gele affiche met een vlinder, een bij en een rups, en het opschrift 'we gebruiken geen pesticiden'. Het idee komt van Mia Renders, die de héle straat overtuigde mee te doen. "En nu hopen we op een vervolg in de rest van de stad."

Mia Renders heeft dit jaar voor het eerst een bloemenveldje gezaaid in haar gezellig stadstuintje in de Sparrestraat, midden in de Brugse Poort. "Ik genoot van de hommels en de bijen in mijn tuintje", vertelt ze. "Kort daarna las ik een artikel over het eerste pesticidevrije dorp in Zwitserland. Een schitterend idee. Want als ik geen pesticiden gebruik maar mijn buur wel, dan lijden 'mijn' bijen daar net zo goed onder."





Dus nam Mia het initiatief om bij haar buren aan te bellen, om over het bannen van pesticiden te praten. Die buren kennen Mia al, ze zette zich ook in voor de leefstraat en voor de strijd tegen de verkaveling van de Meibloemsite. Ze vond dus al snel enkele medestanders. "Maar het ging nog veel beter dan dat", zegt ze. "Dit is een heel gemengde buurt. Hier wonen oudere mensen, maar ook jonge koppels die hier hun eerste huis hebben, en een pak mensen van allerlei origines. Toch werd het idee overal, bij alle 100 huizen, positief onthaald. Veel mensen hadden al gemerkt dat er dit jaar veel minder meesjes zijn in onze buurt. Dat komt omdat er zo massaal gesproeid is tegen de buxusmot. Iedereen tekende het document dat ik had opgesteld. Sommigen hebben niet eens zelf een tuintje, maar steunen wel het principe. Eén iemand wist dat haar vader geregeld zijn tuin sproeide met oude producten. Ze is naar hem toegegaan, heeft hem het principe uitgelegd, en ze hebben al die pesticiden in de vuilnisbak gekieperd. In het tuintje van de oude Mosterdfabriek kwam een tuinman twee keer per jaar sproeien. Ook dat zal nu niet meer gebeuren." Zo werd de Sparrestraat de eerste pesticidevrije straat van Gent, en vermoedelijk zelfs van Vlaanderen.





Slakken

Het enige probleem waar de straat nu mee kampt, zijn slakken. "Ik bekijk of er een mogelijkheid zou zijn om slakken in te zamelen op straat", zegt Mia. "Een beetje het principe van hondenpoeppalen. Want wat doe je met die beesten, als je ze uit je tuin haalt? Omdat ze zo massaal aanwezig zijn, worden in de straat wel weer ecologische slakkenkorrels gebruikt. Maar dat is dan ook het enige. Er wordt niet gesproeid, niet tegen mos, niet tegen bladluizen, tegen niets."





Ondertussen werkt buurman Yves Peters aan de Facebookpagina 'pesticidevrije straat'. "Want natuurlijk hopen we dat andere straten in Gent gaan meedoen", zegt Mia. "In elke straat kan toch iemand al zijn buren aanspreken?"





Mia nam contact op met de groendienst van de stad, en die zorgden voor affiches en postkaartjes voor de Sparrestraat, om aan het raam te hangen. 'Sparrestraat, pesticidevrije straat' staat daar op. Mia hoopt nu dat de stad dezelfde inspanning zal willen doen voor andere straten die zichzelf pesticidevrij verklaren.