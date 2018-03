Spaarder stap dichter bij terugbetaling PIQUEUR MOET 20 MILJOEN BETALEN NA OPTIMAFAILLISSEMENT JURGEN EECKHOUT

16 maart 2018

03u05 0 Gent Voormalig Optimatopman Jeroen Piqueur moet twintig miljoen euro uit eigen zak ophoesten aan de curatoren van de failliete bank. De curatoren gaan ervan uit dat de gewone spaarder op (lange) termijn zijn geld terugkrijgt.

Op 24 november 2014 ondertekende Piqueur de bankgarantiestelling, waarbij hij zich akkoord verklaarde om uit het eigen vermogen tegemoet te komen. "Jeroen Piqueur zal elk bedrag ter beschikking stellen dat Optima nodig zou hebben om haar schulden te betalen, voor een maximumbedrag van twintig miljoen euro", zo staat in de verbintenis. Een duidelijke overeenkomst volgens de curatoren, maar de voormalige Optimabaas zag dat even anders.





Eerst probeerde zijn vrouw de bankgarantiestelling nietig te verklaren, omdat die 20 miljoen euro niet alleen slaat op zijn vermogen, maar ook op het hare. De rechtbank gaf haar ongelijk. Daarna was het de beurt aan Piqueurs advocaten om de verbintenis te betwisten. Volgens hen moet hij zijn engagement niet nakomen omdat het faillissement zou uitgelokt zijn door de Nationale Bank van België. Die liet immers tijdens de afbouw de bankrekening blokkeren. Zijn verdediging kwam ook nog eens met een video-opname van de ondertekening van de borgstelling op de proppen. Die video zou aantonen dat de borgstelling niet van toepassing zou zijn bij een faillissement. Een ander element was dat de bankgarantiestelling zogezegd eindig was in de tijd. Alleen liet Piqueur zich in 2015 en 2016, met telkens een bedrag van 300.000 euro, royaal vergoeden omdat hij die verbintenis met de Nationale Bank was aangegaan. Net die vergoeding nekt Piqueur, want hiermee aanvaardde hij 'het stellen en aanhouden van de borgstelling van 20 miljoen euro.'





Beslag

"We zijn heel tevreden met het vonnis, al verwacht ik wel een beroep", zegt curator Hans De Meyer. "De vraag blijft of we die 20 miljoen euro ooit gaan recupereren, want Jeroen Piqueur zegt dat hij het geld niet meer heeft." Het gerecht heeft echter al beslag gelegd op het peperdure jacht van Piqueur in Spanje, dure auto's en zijn woning. De hele Optima-affaire heeft een schuldenberg van maar liefst 140 miljoen euro veroorzaakt. De curatoren hebben intussen al 80 miljoen euro gerecupereerd door verschillende vorderingen en verkoop van inboedels en gebouwen. "Vorige week hebben we ongeveer 7 miljoen euro, vooral ontslagvergoedingen, aan de 150 personeelsleden uitbetaald. We gaan er ook van uit dat de gewone spaarder zijn geld zal terugzien, al kan dat nog jaren duren." Het Garantiefonds, dat tussenbeide komt voor een bedrag van maximum 100.000 euro per klant, heeft al meer dan 50 miljoen euro uitbetaald aan gedupeerden. Vincent Van Obberghe, Piqueurs advocaat, reageerde kort. "Mijn cliënt is zeer teleurgesteld."