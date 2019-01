Spaanse cocaïnedealer wordt betrapt in Citadelpark en riskeert cel: “Hij verdiende ruim 20.000 euro” Sam Ooghe

14 januari 2019

13u15 0 Gent Een cocaïnedealer uit Spanje die geklist werd in het Gentse Citadelpark, moet een gevangenisstraf vrezen voor het bezitten en verkopen van drugs. Vandaag stond hij terecht voor de correctionele rechtbank.

De politie betrapte de man in het kader van een overlastactie in september vorig jaar. Toen de Spanjaard de politie zag, liet hij drugs op de grond vallen. Hij droeg 810 euro cash bij zich, en twee gsm’s die ook tijdens de politiecontrole rinkelden, volgens de procureur “door de vele mensen die wilden afspreken om drugs te kopen.” Bij een huiszoeking werd later nog meer materiaal en een precisieweegschaal aangetroffen. Volgens het parket verdiende de man met zijn activiteiten zo’n 23.000 euro. De procureur vraagt 30 maanden cel voor het bezitten en verkopen van drugs, en wil de drugswinsten verbeurd verklaard zien.

De advocaat van de Spanjaard vraagt enige clementie aan de rechtbank. Hij stelt voor om over te gaan tot een celstraf die enkel effectief is voor de periode van voorhechtenis - van september tot nu. De rechtbank velt een vonnis op 28 januari.