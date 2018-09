Spaans mediacircus strijkt neer in Gent voor omstreden rapper 'Spaanse staatszaak' wordt beslecht in onze stad Sam Ooghe

03 september 2018

12u57 0 Gent De Gentse raadkamer heeft vandaag de zaak behandeld over Valtònic, een rapper uit Mallorca die in Spanje veroordeeld werd omwille van zijn songteksten. Spanje wil hem uitgeleverd zien, maar het Belgische gerecht twijfelt. Een waar mediacircus streek vandaag neer in de Opgeëstenlaan.

In België doet de zaak minder stof opwaaien, maar volgens de aanwezige Spaanse journalisten is het in eigen land "een staatszaak". Concreet vraagt het Spaanse gerecht om de rapper, die in het voorjaar naar Gent vluchtte, aan te houden en terug te sturen.



In Spanje moet de rapper 3,5 jaar cel uitzitten. Hij wordt verdedigd door Paul Bekaert, de advocaat die eerder ook al voor de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont optrad.

