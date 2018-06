Sp.a-Groen wil speelplaatsen openstellen voor de buurt 04 juni 2018

Stel de speelplaatsen van de scholen in Gent open voor de buurt en creëer zo ruim drie Citadelparken aan extra speelruimte voor kinderen. Dat is het voorstel van Astrid De Bruycker (sp.a), Joris Vandenbroucke (sp.a), Bram Van Braeckevelt (Groen), Emilie Peeters (sp.a) en Hafsa El-Bazioui (Groen), allen jonge ouders en kandidaat op de sp.a-groen lijst. "Als het stadsbestuur, de scholen en de buurten de handen in elkaar slaan, kunnen we daar echte buurtplekken van maken", klinkt het bij de initiatiefnemers. Om hun voorstel kracht bij te zetten, gooiden ze zondagvoormiddag de schoolpoort van basisschool De Oogappel open. Op tien jaar tijd is de bevolking van Gent met ruim 10 procent gestegen tot 260.000 inwoners. Slechts 59 procent van de Gentenaars heeft een eigen tuin, een pak minder dan het Vlaams gemiddelde van 81 procent. 18 procent vindt dat er onvoldoende groen is in de buurt en 30 procent vindt dat er onvoldoende geschikte plekken zijn voor kinderen en jongeren. In haar programma stelt het kartel sp.a-Groen voor om hiervoor extra middelen uit te trekken en de nodige maatregelen en afspraken te voorzien samen met de schooldirecties, vertegenwoordigers van de buurt en de verenigingen. "'Gent is wat we delen' is niet toevallig onze slogan. We kunnen dit ook echt in de praktijk brengen", besluiten de initiatiefnemers. (DJG)