Solden bij Paul Goossens voor zijn 20/40-viering Gentse Feesten TAART VAN DE DAG 03 juli 2018

02u43 0 Gent De Gentse Feesten bestaat 175 jaar, maar we ontdekten nog enkele jubilarissen. Elke dag schenken we een spreekwoordelijke taart aan een persoon of activiteit die iets te vieren heeft. Vandaag: komiek Paul Goossens.

Paul Goossens staat al 40 jaar in de klas, en ook al 20 jaar als komiek op de Gentse Feesten. "Voor mijn jubilee ga ik eens iets helemaal anders doen", knipoogt hij. "Ik ga lesgeven op de Feesten!" Paul pakt uit met een solo-voorstelling onder de naam 'Solden'. En dat doet hij op het Sint-Barbaracollege, in een echte klas. Het publiek verzamelt op de speelplaats en mag bij het belsignaal netjes in de rij gaan staan om in stilte naar de klas te gaan. Er is zelfs een speeltijd voorzien tijdens het stuk. "Het stuk zelf gaat over de verschillen tussen man en vrouw, en over de solden natuurlijk", knipoogt Goossens. De voorstelling kostte eerst 15 euro, maar in de solden is het maar 9 euro. Goossens speelt alleen op 16, 17 en 20 juli, maar dan wel drie keer per dag. Tickets via Uitbureau. (VDS)