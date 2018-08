Soldaten demonteren eerste deel noodbrug 29 augustus 2018

Zo'n 20-tal soldaten begonnen gisteren aan het ontmantelen van de noodbrug over de Oude Schelde in Drongen. De brug diende als noodoplossing omdat de Pontbrug versleten was. Zes jaar geleden werd de brug in een week tijd geplaatst. Nu wordt ze op twee dagen afgebroken en daar komt brute kracht bij kijken. Alle onderdelen dienen losgeslagen te worden met hamers en opgeladen op vrachtwagens. De komst van het Belgisch leger zorgt voor heel wat kijklustigen. Gisteren werden vooral de losse stukken weggehaald. Vandaag wordt de het geraamte opgetild en verwijderd. (EDG)