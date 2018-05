SoGent-directeur eist 1.000 euro per dag dat hij niet mag werken 18 mei 2018

02u50 0

De ontslagen algemeen directeur van het Stadsontwikkelingsbedrijf SoGent heeft een kort geding ingespannen. Didier Nachtergaele werd in december aan de deur gezet, maar minister Liesbeth Homans (N-VA) verklaarde dat ontslag nietig. Volgens de stad zijn enkel de besluiten die tot het ontslag hebben geleid nietig, niet het ontslag zelf. Nachtergaele is de situatie beu, en bood zich vorige week aan bij SoGent om zijn functie terug op te nemen. De toegang tot zijn bureau en zijn computer werd hem ontzegd. Waarop Nachtergaele zijn advocaat een kort geding liet inspannen tegen SoGent. Nachtergaele eist ofwel onmiddellijk weer aangesteld te worden als algemeen directeur, ofwel een dwangsom van 1.000 euro per dag dat hem te toegang tot zijn job ontzegd wordt. De zaak komt eind mei voor de arbeidsrechtbank.





Intussen begint de SoGent-soap de oppositie op de zenuwen te werken. Bij de drie partijen worden interpellaties voorbereid voor de gemeenteraad van dinsdag. Het is de vraag of er ook antwoorden zullen komen. Bij de vorige vragen zei bevoegd schepen Sven Taeldeman (sp.a) niks tekunnen zeggen omdat de juridische procedure loopt. De advocaat van de stad bekijkt hoe het verder moet. Nachtergaele werd ontslagen voor vermeende onregelmatigheden, maar toont in een lijvig document, dat algemeen verspreid is, aan dat hem niks te verwijten valt. (VDS)