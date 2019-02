Sofie brengt NTGent prachtig in beeld dankzij weerspiegeling in zeepbel Yannick De Spiegeleir

14 februari 2019

17u35 0 Gent Het prille lenteweer inspireerde de Gentse Sofie Schietecatte om het NTGent op een heel originele manier in beeld te brengen. Gespiegeld in een zeepbel van de bellenblazer op het Sint-Baafsplein komt het monumentale stadstheater prachtig tot zijn recht.

“Ik ben al met fotografie bezig sinds mijn kindertijd. Toen amuseerde ik me met wegwerpcamera’s en trok ik foto’s van dingen die ik mooi vond. De passie is altijd gebleven en door opmerkzaam en geduldig te zijn, merk je dingen op die in het oog springen. Voor mij is het een passie”, verklaart Sofie het verhaal achter het bijzondere beeld dat ze maakte.