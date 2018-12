Socio-culturele verenigingen boos om ‘ontslag van Tapmaz’ Sabine Van Damme

07 december 2018

16u00 3 Gent Liefst 16 socio-culturele verenigingen uit Gent zijn misnoegd over het ‘ontslag’ van schepen Resul Tapmaz. Ze noemen dat een antidemocratische wending, en vinden het zorgwekkend dat de demografische samenstelling van de Gentse bevolking niet wordt weerspiegeld in het stadsbestuur.

“We zien ons genoodzaakt om een bericht de wereld in te sturen naar aanleiding van de antidemocratische wendingen bij het aanduiden van schepenen tijdens de coalitiegesprekken”, zegt Bekir Gunes, oprichter en voormalig voorzitter van een onafhankelijke denktank in Gent. “Het is zorgwekkend dat politieke partijen geen rekening houden met de demografische samenstelling bij de vorming van het bestuur in een stad als Gent, waar heel wat verschillende culturen vredig samenleven.”

“Het doet vooral veel pijn dat de sp.a, een partij die het tot vandaag opnam voor gelijke rechten, een persoon als Resul Tapmaz via politieke spelletjes zomaar opzij schuift zonder rekening te houden met zijn stemmenaantal. Resul bewees de afgelopen 10 jaar op succesvolle wijze dat hij een schepenambt meer dan waard is. Dit geeft heel wat teleurstelling bij de Turkse en bij uitbreiding bij heel wat andere mensen van etnisch-cultureel diverse afkomst, en slaat een grote deuk in het geloof dat we als gelijkwaardige burgers kunnen samenleven. We verwachten dat men zo snel mogelijk deze oneerlijke en antidemocratische houding opgeeft. Zo niet zeggen we publiekelijk onze steun op in de partijen die geen rekening houden met onze stemmen.”

Resul Tapmaz herhaalt echter dat hij een persoonlijke beslissing heeft genomen. “En ik ben blij dat ik die knoop heb doorgehakt. Ook mocht ik nu toch nog 6 jaar schepen kunnen worden, ik zou niet terugkeren. Mijn besluit staat vast. Ik ga nu even voltijds huisman zijn, tot ik weet wat ik daarna wil gaan doen. Maar dat zal geen politiek meer zijn, ik word nu een doorsnee-Gentenaar. Al begrijp ik uiteraard de teleurstelling bij mijn kiezers. Het doet deugd dat ik veel steun krijg, ook van buiten mijn partij. Maar ik wens Mathias als burgemeester en zijn voltallig team veel succes, ik ben er zeker van dat ze het heel goed gaan doen.”

De misnoegde verenigingen zijn Chicas Beltinas, BEB, Turkish Lady, Piribeyli, Afghaanse Nationale Unie, Pörnek, Thinkout, Futsal Besiktas Gent, Helping Hands Belgium, Berco, Enderun, La Cantera del Brujo, Los Rompe Vitilla,TVJO en Mata Sahib Kaur Culture, Belgische turkse vriendenkring en Ergenekon.