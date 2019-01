Socialisten strijdvaardig ondanks verlies verkiezingen Didier Verbaere

27 januari 2019



Sp.a Groen hield zondagvoormiddag haar nieuwjaarsreceptie in de Gentse Vooruit. Ondanks haar verlies van vijf zetels in de gemeenteraad bleef het kartel de grootste fractie in Gent. De socialisten van afscheidnemend burgemeester Daniël Termont kreeg de grootste klappen en verloor 8 van haar 15 verkozenen. Toch toonden de socialisten zich strijdvaardig.

“We zijn misschien wel verminderd in getal in het schepencollege en de gemeenteraad maar onze overtuiging als socialist is met geen gram verminderd”, zegt Joris Vandenbroucke. Hij is lijsttrekker voor Sp.a voor de Kamerlijst in Oost-Vlaanderen. “Gent vaardigt een sterk team af voor de verkiezingen en wil drukken op het rechtse beleid. De vele betogingen van vakbonden, klimaatactivisten, jongeren voor het klimaat en zelfs de gele hesjes in Wallonië sterken ons in de overtuiging dat socialisme meer dan ooit nodig is”, aldus Vandenbroucke.

De Balzaal zat aardig vol met militanten en oud mandatarissen van de partij. Een ontspannen Daniël Termont geniet ondertussen één maand van zijn pensioen maar wordt nog duchtig aangeklampt voor een praatje, een vraag, een gunst. “Ik kan het rustigere leven gewoon best wel gewoon worden. Al heb ik het nog steeds druk en word ik overal gevraagd om te spreken bij verenigingen en op universiteiten. Ik heb eigenlijk te weinig tijd want ik moet het nu zonder personeel doen”, lacht de oud burgemeester.