Sociale woonwijk Lübeck heropend als kinderparadijs 09 juli 2018

02u41 0

De oude sociale woonwijk in de Lübeckstraat is tijdelijk omgevormd tot een diervriendelijke kinderboerderij, een speelplaats en een natuureducatieve oase. Met dank aan vzw Graal. De site werd gisteren officieel geopend.





"Braakliggende terreinen of leegstaande gebouwen krijgen in de stad een tijdelijke invulling als sociale of maatschappelijke projecten. Wat we in de toekomst met deze site gaan doen, is nog niet beslist", zegt burgemeester Daniël Termont.





Tot eind september kunnen kinderen er in de bouwspeelplaats van DasKunst vzw slijpen, zagen, timmeren en boren met recyclagemateriaal. De kinderen worden begeleid door kunstenaars om constructies te bouwen. Met subsidies uit het Burgerbudget kon Mekkerland op de site een diervriendelijk kinderboerderij realiseren.





"Dierenwelzijn staat centraal en dieren worden niet in hokken gezet. De bezoekers kunnen enkel in kleine groepjes en onder begeleiding de dieren bezoeken", klinkt het.





En in de natuureducatieve zone De Levensbloem kan je eten in de volkskeuken, verschillende workshops volgen, mediteren of yoga volgen. Je kan er ook een boek lezen in de hangmatten. Ook de Speelpleinwerking van de stad zal gebruik maken van de terreinen om animatie aan de kinderen uit de buurt te geven. Info op www.delubeck.be. (DVL)